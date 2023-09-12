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Милли назвал условия окончания войны в Украине

12 сентября 2023 01:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Милли назвал условия окончания войны в Украине
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что война в Украине не закончится до тех пор, пока одна из сторон "не достигнет своих политических целей" военным путем или путем переговоров. Однако сейчас "это время еще не пришло".

Об этом сообщает CBSNews.

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Марк Милли отметил, что пока ни одна из сторон не достигла своих целей военным путем.

"Война будет продолжаться до тех пор, пока одна или другая сторона не достигнет этих целей, или пока обе стороны не решат, что пора сесть за стол переговоров. А это время еще не наступило", — пояснил генерал.

Также он добавил, что США и дальше будут помогать Украине в защите своих территорий.

Напомним, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли уверен, что Украине понадобится много усилий, чтобы выиграть в войне против России. При этом он подчеркнул, что есть разные пути достичь желаемого результата.

Также мы сообщали, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что война в нашем государстве может продолжаться в разной форме всю жизнь. Это произойдет, если ВСУ не выйдет на границы 1991 года.

Добавим, что Силы обороны Украины преуспевают под Бахмутом, в частности в направлении Клещеевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного. Пока там продолжаются жесткие бои.

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