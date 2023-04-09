Минобороны Франции опровергло информацию, что на войне в Украине есть их солдаты

Представитель министра вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны Франции отрицает присутствие своих солдат в Украине. Об этом говорилось в документах, которые приписывают Пентагону и которые "слили" в российские сети.

Об этом сообщает The Guardian.

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"Французские войска не участвуют в операциях в Украине. Цитированные документы не происходят от французской армии. Мы не комментируем документы, источник которых неизвестен", — сказал спикер министра вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Сверхсекретные документы Пентагона, которые, как сообщается, содержат схемы и подробности об ожидаемых поставках оружия, численности батальонов и другой конфиденциальной информации.

Напомним, в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Также мы писали, что милблогеры рф отреагировали на утечку секретных военных документов США об украинском контрнаступлении со спекулятивным беспокойством. Это свидетельствует о сохранении в российском информационном пространстве страха перед грядущими военными действиями ВСУ.

Добавим, Юсов заявил, что "слиты" в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВС Украины — подделка и спецоперация российских спецслужб.