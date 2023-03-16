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Минобороны рф стремится захватить Угледар, чтобы конкурировать с ЧВК "Вагнер", — разведка Британии

16 марта 2023 10:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Попытки штурма города Угледар замедлились
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство обороны россии настойчиво стремится добиться успеха в Угледаре. После этого оно хочет конкурировать с достижениями ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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Подробности

В течение последней недели российские попытки штурма города Угледар Донецкой области почти наверняка замедлились. Это произошло после неоднократных, очень дорогих и неудачных атак в течение предыдущих трех месяцев.

"Одним из факторов больших потерь россии в этом секторе стало успешное принятие Украиной на вооружение дистанционных противоброневых минных систем (РААМ). РААМ — это специализированный артиллерийский снаряд, разбрасывающий противотанковые мины на расстоянии до 17 км от огневой единицы", — отметили аналитики.

По данным Минобороны Британии, в некоторых случаях Украина запускала мины позади российских подразделений, которые наступали, вызывая дезорганизацию при попытке отхода техники рф.

Аналитики сообщили, что единственный последний заметный тактический успех рф был достигнут на Бахмутском направлении, где доминируют силы наемников "Вагнера", которые находятся в публичной вражде с Министерством обороны россии.

Напомним, российские оккупационные войска ведут активные обстрелы Угледара. В ночь на 12 марта они обстреляли город запрещенными боеприпасами.

Также мы писали, что оккупанты хотят возобновить наступательные операции на Угледар. Однако аналитики говорят, что это не придаст захватчикам преимущества.

Добавим, командование россии отправило на Угледарское направление подразделение бригады, которое создавалось для войны в Чечне. 

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