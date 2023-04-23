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Минобороны РФ начало новую масштабную кампанию по набору добровольцев, — разведка Британии

23 апреля 2023 12:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минобороны РФ начало новую масштабную кампанию по набору добровольцев, — разведка Британии
Мобилизированные мужчины в России. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство обороны России начало новую масштабную кампанию по набору добровольцев. В рамках широкомасштабной кампании реклама появилась в российских социальных сетях, на билбордах и телевидении.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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Новая реклама апеллирует к гордости потенциальных рекрутов, призывая к "настоящим мужчинам", а также подчеркивая финансовые выгоды от присоединения к армии.

"После того, как доступ к вербовке заключенных был прекращен, ЧВК "Вагнер" также конкурирует за ограниченный пул российских мужчин призывного возраста. Остается очень маловероятным, что кампания привлечет 400 тысяч добровольцев, о которых сообщало Министерство обороны", — говорится в сообщении.

Власти, вероятно, стараются отложить любую новую, открытую обязательную мобилизацию на более длительный срок, чтобы минимизировать внутренние разногласия.

Напомним, госдума РФ приняла закон о создании единого реестра лиц, подлежащих призыву на военную службу, что дает возможность в будущем властям выдавать повестки в электронном виде, а не по почте, упрощающей процедуру призыва и устраняющей одно препятствие, которое ранее позволяло некоторым уклоняться от призыва.

Также мы писали, что военное руководство российской армии не способно наладить нормальный процесс экипировки мобилизованного личного состава. В результате солдаты, призываемые вооруженными силами РФ, не имеют ни нормального оружия, ни средств личной защиты.

Добавим, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин призвал все российское общество к мобилизации. По его словам, люди готовы внести свой вклад в военные усилия Москвы в Украине.

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