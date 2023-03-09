Міноборони рф стверджує, що уразило усі заплановані об'єкти

Представники міноборони рф заявили, що ракетний удар став помстою за Брянськ

Російські військові прокоментували ранковий масований ракетний обстріл України. Ця акція нібито була помстою за інцидент у Брянській області, а усі визначені перед початком обстрілу цілі були уражені.

Про це повідомило міністерство оборони рф у офіційному зведенні.

Помста за Брянськ

Російське військове відомство визнало, що сьогоднішній масовий обстріл території України став помстою за інцидент у Брянській області, який мав місце кілька днів тому.

Тоді росіяни заявили, що "українські диверсанти" перейшли кордон рф і влаштували терор у кількох селах Брянщини.

Згодом відповідальність за події у Брянській області взяли на себе представники "Російського добровольчого корпусу".

Усі визначені цілі уражені

Міноборони рф запевнило, нібито під час ранкового обстрілу були уражені усі цілі в Україні, які визначили перед початком обстрілу.

Росіяни заявили, що обстріляли "ключові елементи військової інфраструктури України, підприємства оборонно-промислового комплексу, а також об'єкти енергетики, що їх забезпечують".

Крім того, окупанти зазначили, нібито обстріляли місця базування українських безпілотників, а також залізничні шляхи, аби зупинити перекидання військ та західної техніки на схід України.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюють більш ніж на годину.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.

Навіть у західних регіонах України було зафіксовано влучання російських ракет.

Удар по об’єкту енергоінфраструктури Івано-Франківської області обійшовся без постраждалих, а от Золочівському районі Львівській області є загиблі — щонайменше п’ятеро людей.

Фото з російських ЗМІ