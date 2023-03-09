Міноборони рф стверджує, що уразило усі заплановані об'єкти
Російські військові прокоментували ранковий масований ракетний обстріл України. Ця акція нібито була помстою за інцидент у Брянській області, а усі визначені перед початком обстрілу цілі були уражені.
Про це повідомило міністерство оборони рф у офіційному зведенні.
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Помста за Брянськ
Російське військове відомство визнало, що сьогоднішній масовий обстріл території України став помстою за інцидент у Брянській області, який мав місце кілька днів тому.
Тоді росіяни заявили, що "українські диверсанти" перейшли кордон рф і влаштували терор у кількох селах Брянщини.
Згодом відповідальність за події у Брянській області взяли на себе представники "Російського добровольчого корпусу".
Усі визначені цілі уражені
Міноборони рф запевнило, нібито під час ранкового обстрілу були уражені усі цілі в Україні, які визначили перед початком обстрілу.
Росіяни заявили, що обстріляли "ключові елементи військової інфраструктури України, підприємства оборонно-промислового комплексу, а також об'єкти енергетики, що їх забезпечують".
Крім того, окупанти зазначили, нібито обстріляли місця базування українських безпілотників, а також залізничні шляхи, аби зупинити перекидання військ та західної техніки на схід України.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.
Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.
Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюють більш ніж на годину.
У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.
Навіть у західних регіонах України було зафіксовано влучання російських ракет.
Удар по об’єкту енергоінфраструктури Івано-Франківської області обійшовся без постраждалих, а от Золочівському районі Львівській області є загиблі — щонайменше п’ятеро людей.
Фото з російських ЗМІ