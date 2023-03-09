Минобороны рф утверждает, что поразило все запланированные объекты

Представители минобороны рф заявили, что ракетный удар стал местью за Брянск

Российские военные прокомментировали утренний массированный ракетный обстрел Украины. Эта акция якобы была местью за инцидент в Брянской области, а все предопределенные перед началом обстрела цели были поражены.

Об этом сообщило министерство обороны россии в официальном своде.

Месть за Брянск

Российское военное ведомство признало, что сегодняшний массовый обстрел территории Украины стал местью за произошедший несколько дней назад инцидент в Брянской области.

Тогда россияне заявили, что "украинские диверсанты" перешли границу россии и устроили террор в нескольких селах Брянщины.

Впоследствии ответственность за происходящее в Брянской области взяли на себя представители "Русского добровольческого корпуса".

Все определенные цели поражены

Минобороны рф заверило, что во время утренних обстрелов были поражены все цели в Украине, которые определили перед началом обстрела.

Россияне заявили, что обстреляли "ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики".

Кроме того, оккупанты отметили, что якобы обстреляли места базирования украинских беспилотников, а также железнодорожные пути, чтобы остановить опрокидывание войск и западной техники на восток Украины.

Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигаются с опозданием, десять из них опаздывают более чем на час.

В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.

Даже в западных регионах Украины было зафиксировано попадание российских ракет.

Удар по объекту энергоинфраструктуры Ивано-Франковской области обошелся без пострадавших, а вот в Золочевском районе Львовской области есть погибшие — по меньшей мере пять человек.

Фото из российских СМИ