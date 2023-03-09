Минобороны рф утверждает, что поразило все запланированные объекты
Российские военные прокомментировали утренний массированный ракетный обстрел Украины. Эта акция якобы была местью за инцидент в Брянской области, а все предопределенные перед началом обстрела цели были поражены.
Об этом сообщило министерство обороны россии в официальном своде.
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Месть за Брянск
Российское военное ведомство признало, что сегодняшний массовый обстрел территории Украины стал местью за произошедший несколько дней назад инцидент в Брянской области.
Тогда россияне заявили, что "украинские диверсанты" перешли границу россии и устроили террор в нескольких селах Брянщины.
Впоследствии ответственность за происходящее в Брянской области взяли на себя представители "Русского добровольческого корпуса".
Все определенные цели поражены
Минобороны рф заверило, что во время утренних обстрелов были поражены все цели в Украине, которые определили перед началом обстрела.
Россияне заявили, что обстреляли "ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики".
Кроме того, оккупанты отметили, что якобы обстреляли места базирования украинских беспилотников, а также железнодорожные пути, чтобы остановить опрокидывание войск и западной техники на восток Украины.
Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.
Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.
Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигаются с опозданием, десять из них опаздывают более чем на час.
В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.
Даже в западных регионах Украины было зафиксировано попадание российских ракет.
Удар по объекту энергоинфраструктуры Ивано-Франковской области обошелся без пострадавших, а вот в Золочевском районе Львовской области есть погибшие — по меньшей мере пять человек.
Фото из российских СМИ