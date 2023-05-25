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Мольфар розповів, чи зможе Україна повернути всі свої території

25 травня 2023 16:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мольфар розповів, чи зможе Україна повернути всі свої території
Українські військовослужбовці. Фото: REUTERS/Stringer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Мольфар Макс Гордєєв розповів, що Україна зможе повернути всі свої тимчасово окуповані території. Він також розповів, що буде з ними в майбутньому.

Про це Макс Гордєєв розповів "Ранку у великому місті".

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"Україна не тільки поверне свої території, а й вийде за межі. Це свідчить про те, що трагедія в нашій країні — це своєрідне переродження", — заявив Гордєєв.

Він наголосив, що називає події в Україні не війною, а переродженням. За його словами, країна помітно зміниться. 

"Як фенікс, Україна з попелу перетворитися на щось дуже велике і сильне. Можу на всі 100% запевнити, що ми повернемо свої землі. Щодо втрат, то нам потрібно принести цю жертву, щоб наші діти жили в щасливій країні", — впевнений мольфар.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що ЗСУ не причетні до подій в Бєлгородській області. За його словами, конфлікти в РФ стають масштабнішими.

Також ми писали, що ЗСУ продовжують нещадно нищити російського ворога. У мережі зʼявилось півторахвилинне відео того, як мужні українські захисники зведеної тактичної групи "Адам" назавжди "ліквідовують" противника з повітря.

Додамо, російські окупаційні війська відчутно зменшили кількість своїх атак на позиції українських Сил оборони. У результаті наразі добова щільність нападів ворога інколи перевищує пів сотні.

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