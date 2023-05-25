Мольфар рассказал, сможет ли Украина вернуть все свои территории

Украинские военнослужащие. Фото: REUTERS/Stringer

Мольфар Макс Гордеев рассказал, что Украина сможет вернуть все свои временно оккупированные территории. Он также рассказал, что будет с ними в будущем.

Об этом Макс Гордеев рассказал "Утру в большом городе".

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"Украина не только вернет свои территории, но и выйдет за пределы. Это свидетельствует о том, что трагедия в нашей стране — это своеобразное перерождение", — заявил Гордеев.

Он отметил, что называет события в Украине не войной, а перерождением. По его словам, страна заметно изменится.

"Как феникс, Украина из пепла превратиться в нечто очень большое и сильное. Могу на все 100% заверить, что мы вернем свои земли. Относительно потерь, то нам нужно принести эту жертву, чтобы наши дети жили в счастливой стране", — уверен мольфар.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что ВСУ не причастны к событиям в Белгородской области. По его словам, конфликты в РФ становятся более масштабными.

Также мы писали, что ВСУ продолжают беспощадно уничтожать российского врага. В сети появилось полутораминутное видео того, как мужественные украинские защитники сводной тактической группы "Адам" навсегда "ликвидируют" противника из воздуха.

Добавим, российские оккупационные войска ощутимо снизили количество своих атак на позиции украинских Сил обороны. В результате сейчас суточная плотность нападений врага иногда превышает полсотни.