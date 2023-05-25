Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Мольфар рассказал, сможет ли Украина вернуть все свои территории arrow

Мольфар рассказал, сможет ли Украина вернуть все свои территории

25 мая 2023 16:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мольфар рассказал, сможет ли Украина вернуть все свои территории
Украинские военнослужащие. Фото: REUTERS/Stringer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мольфар Макс Гордеев рассказал, что Украина сможет вернуть все свои временно оккупированные территории. Он также рассказал, что будет с ними в будущем.

Об этом Макс Гордеев рассказал "Утру в большом городе".

Читайте также:

Предсказания мольфара относительно территорий Украины

"Украина не только вернет свои территории, но и выйдет за пределы. Это свидетельствует о том, что трагедия в нашей стране — это своеобразное перерождение", — заявил Гордеев.

Он отметил, что называет события в Украине не войной, а перерождением. По его словам, страна заметно изменится.

"Как феникс, Украина из пепла превратиться в нечто очень большое и сильное. Могу на все 100% заверить, что мы вернем свои земли. Относительно потерь, то нам нужно принести эту жертву, чтобы наши дети жили в счастливой стране", — уверен мольфар.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что ВСУ не причастны к событиям в Белгородской области. По его словам, конфликты в РФ становятся более масштабными.

Также мы писали, что ВСУ продолжают беспощадно уничтожать российского врага. В сети появилось полутораминутное видео того, как мужественные украинские защитники сводной тактической группы "Адам" навсегда "ликвидируют" противника из воздуха.

Добавим, российские оккупационные войска ощутимо снизили количество своих атак на позиции украинских Сил обороны. В результате сейчас суточная плотность нападений врага иногда превышает полсотни.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас