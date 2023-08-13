У Херсонській області оголосили жалобу за загиблими внаслідок обстрілу РФ

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/olexandrprokudin

Завтра, 14 серпня, в Херсонській області оголосили День жалоби за загиблими людьми внаслідок російських обстрілів. Наразі відомо про сім жертв та дев'ять поранених.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Сьогодні, 13 серпня, російські загарбники обстріляли Херсон, Велетенське, Золоту Балку, Станіслав, Комишани та Широку Балку.

"Софійці було лише 23 дні від народження, її братику Артему — 12 років. Сьогодні їх разом з татом та мамою вбила Росія. Також у Широкій Балці терористи обірвали життя 67-річного місцевого жителя", — розповів Прокудін.

У Станіславі внаслідок російського удару загинув пастор християнської церкви Тачишвілі Микола Миколайович та його односелець. Віряни кажуть, що він був доброю та світлою людиною.

"Мої щирі співчуття рідним, вічна памʼять невинно вбитим!" — додав Прокудін.

Допис Прокудіна. Фото: t.me/olexandrprokudin

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують нещадно обстрілювати Херсонську область. Так, окупанти вдарили по селах Станіслав та Широка Балка.

Також ми писали, що у неділю, 13 серпня, російські окупанти обстріляли селище Широка Балка Херсонської області. Внаслідок обстрілу кількість жертв російських сил зросла, а в лікарні помер 12-річний хлопчик.

Додамо, російські терористи обстріляли багатоповерхівку у Херсоні. Внаслідок атаки постраждало троє місцевих жителів.