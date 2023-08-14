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МИД Франции осудило новые обстрелы РФ Херсонской области

14 августа 2023 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
МИД Франции осудило новые обстрелы РФ Херсонской области
Сотрудники ГСЧС разбирают завалы после удара РФ по Херсонщине. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Франция осуждает новые ракетные обстрелы России украинских территорий. Так, вчера, 13 августа, РФ ударила по Херсонской области.

Об этом говорится на сайте МИД Франции.

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Комментарий МИД Франции

"Франция решительно осуждает новые российские удары, которые сегодня были совершены по Херсонской области, что на юге Украины. Эта новая волна ударов повлекла за собой гибель минимум семи мирных жителей, в том числе ребенка и младенца в населенном пункте Широкая Балка", — говорится в сообщении.

Так, в министерстве отметили, что Россия таким образом игнорирует принципы гуманитарного права и постоянно нарушает их.

Также отмечается, что министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна постоянно отмечала, что эти действия являются военными преступлениями. По ее словам, это не может остаться безнаказанным.

"В тесной координации со своими партнерами Франция продолжит оказывать военную поддержку Украине для укрепления ее возможностей противовоздушной обороны, а также поддержку украинских судов и Международного уголовного суда по борьбе с безнаказанностью таких преступлений", — добавили в министерстве.

Напомним, что российские террористы утром, 13 августа, нанесли удары по населенным пунктам Херсонской области. В результате страдают прежде всего гражданские люди, среди которых есть погибшие и травмированные.

Также мы писали, что сегодня, 14 августа, в Херсонской области объявили День траура по погибшим людям в результате российских обстрелов. Сейчас известно о семи жертвах и девяти раненых.

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