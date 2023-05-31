На Бахмутском направлении "не затишье", — Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Telegram/Анна Маляр

Военные РФ увеличили количество артобстрелов на Бахмутском направлении. Бои за город продолжаются круглосуточно, "затишье нет".

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

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По словам Маляр, по состоянию на данный момент ВСУ контролируют большую часть Бахмута. Следовательно, под контролем украинской армии остаются окрестности на юго-западной части населенного пункта и вход в город.

"Следующая активность врага там остановлена. Кажется по новостям, что там затишье. И с нашей стороны уже несколько суток не осуществляется продвижение. На самом деле это нельзя называть затишьем, потому что враг увеличил количество артиллерийских обстрелов, то есть он только меняет инструменты. Это цифра, которая цифра, которая соразмерна той, когда были самые острые бои в Бахмуте», — взвыла Маляр.

Военные РФ продолжают перегруппировываться в Бахмуте, однако ВСУ "всячески мешают им это делать".

"Наши войска выполняют там важные задачи, которые мы не можем объявлять. Но это задачи направлены на повышение боеспособности. То, что сейчас кажется якобы затишьем, на самом деле обе стороны готовятся к тому, что будет продолжена борьба", — добавила заместитель министра обороны Украины.

Напомним, ранее мы писали, что Россия начала более интенсивно обстреливать северные регионы Украины в течение последнего месяца. В приграничных областях россияне рушат гражданскую инфраструктуру, ведь они воюют без правил.

Добавим, в Бахмуте значительно снизилась интенсивность наступательных действий врага, поскольку он производит замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения РФ. Также оккупанты пытаются стабилизировать оборону на этом направлении.