Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Донецкой области "Азовцы" уничтожили редкий российский "Солнцепек" — впечатляющее видео arrow

В Донецкой области "Азовцы" уничтожили редкий российский "Солнцепек" — впечатляющее видео

3 апреля 2024 15:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Донецкой области "Азовцы" уничтожили редкий российский "Солнцепек" — впечатляющее видео
Кадры уничтожения системы. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Донецкой области вблизи населенного пункта Терны военные полка "Азов" уничтожили очередную российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Редкосная вражеская установка как раз ехала на обстрел позиций Вооруженных сил на Кременском направлении.

Видео мастерской работы показали в "Азове".

Читайте также:

Уничтожение "Солнцепека"

Отмечается, что в ходе разведки местности военные 12-й бригады "Азов" заметили вражескую систему "Солнцепок". После этого операторы Роты ударных беспилотных авиационных комплексов нанесли по ней сокрушительный удар по ночному FPV-дрону.

"Боекомплект машины сдетонировал. Взрыв не оставил экипажу шансов на выживание", — говорят бойцы.

Они подчеркнули, что именно ночные ударные дроны являются важным вооружением, позволяющим уничтожать еще больше российской артиллерии.

Напомним, операторы Сил специальных операций при выполнении боевых задач уничтожили личный состав и военную технику оккупантов. Для этого военные использовали FPV-дроны и ракеты Brimstone.

Недавно бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" сбили на Восточном направлении вражеский разведывательный дрон "Орлан-10" .

Кроме того, украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30" на Южном направлении. Защитники обнаружили вражескую технику при разведке на местности.

война
ВСУ
россияне
Сумская область
военные
оккупанты
полк "Азов"
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК