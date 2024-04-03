В Донецкой области "Азовцы" уничтожили редкий российский "Солнцепек" — впечатляющее видео

Кадры уничтожения системы. Фото: скриншот с видео

В Донецкой области вблизи населенного пункта Терны военные полка "Азов" уничтожили очередную российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Редкосная вражеская установка как раз ехала на обстрел позиций Вооруженных сил на Кременском направлении.

Видео мастерской работы показали в "Азове".

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Уничтожение "Солнцепека"

Отмечается, что в ходе разведки местности военные 12-й бригады "Азов" заметили вражескую систему "Солнцепок". После этого операторы Роты ударных беспилотных авиационных комплексов нанесли по ней сокрушительный удар по ночному FPV-дрону.

"Боекомплект машины сдетонировал. Взрыв не оставил экипажу шансов на выживание", — говорят бойцы.

Они подчеркнули, что именно ночные ударные дроны являются важным вооружением, позволяющим уничтожать еще больше российской артиллерии.

Напомним, операторы Сил специальных операций при выполнении боевых задач уничтожили личный состав и военную технику оккупантов. Для этого военные использовали FPV-дроны и ракеты Brimstone.

Недавно бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" сбили на Восточном направлении вражеский разведывательный дрон "Орлан-10" .

Кроме того, украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30" на Южном направлении. Защитники обнаружили вражескую технику при разведке на местности.