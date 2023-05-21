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У Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ по ворогу

21 травня 2023 07:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ по ворогу
Український військовослужбовець стріляє з протитанкового гранатомета під Бахмутом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові уразили понад 10 районів зосередження противника за добу. До того ж їм вдалося приземлити ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських загарбників. Українські військові також знищили чотири ударних та сім розвідувальних БпЛА різних типів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль ворога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 травня, Олександр Тарнавський опублікував успіхи угрупування військ "Таврія" за добу. За його словами, ЗСУ виконали майже тисячу вогневих завдань.

Також ми писали, що "вагнерівці" брешуть про повне захоплення Бахмута. Але ситуація у місті справді критична, українські війська ведуть важкі бої в районі "Літак". 

Додамо, на сході України продовжуються запеклі бойові дії. Українські військові стримують штурми російських окупантів. Найгарячішою точкою залишається місто Бахмут Донецької області.

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