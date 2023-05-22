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В Донецкой области пограничники уничтожили полевой состав оккупантов: впечатляющие фото

22 мая 2023 23:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Донецкой области пограничники уничтожили полевой состав оккупантов: впечатляющие фото
Уничтожен полевой состав окупантов. Фото: ГНСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 22 мая, украинские пограничники вместе с десантниками ликвидировали полевой состав оккупантов в Донецкой области. Кроме боеприпасов также самоликвидировалось пять захватчиков.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

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Отмечается, что кроме боеприпасов нашим воинам также удалось уничтожить грузовик российской армии.

"В Донецкой области пограничники и десантники ликвидировали полевой состав оккупантов. Кроме вражеского склада с боеприпасами, в воздух взлетели п'ять захватчиков и грузовик!" — говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая, украинские силы ПВО сбили беспилотники, атаковавшие Днепропетровскую область. Их приземлили над Синельниковским и Павлоградским районами.

Также мы писали, что в ночь с 19 на 20 мая украинские вооруженные силы уничтожили более 20 российских беспилотников. Больше всего — 18 единиц — были уничтожены на северном направлении, во время атаки на Киев.

Добавим, что украинские военные поразили более 10 районов сосредоточения противника в сутки. К тому же им удалось приземлить вражеские беспилотники.

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