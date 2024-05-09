На фронте погиб нацгвардеец, сделавший самое известное фото Серебрянского леса

Денис Зеленый. Фото: Instagram/honey_cafe

На фронте погиб офицер секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады НГУ "Гвардії наступу "Буревій" Денис Зеленый с позывным "Гефест". При жизни парень сделал самое известное фото выжженного Серебрянского леса близ Кременной Луганской области.

Об этом сообщили в кондитерской сети Honey Cafe, где парень работал до войны.

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За свою жизнь боец сфотографировал Серебрянское лесничество, расположенное близ Кременной Луганской области. На сделанной во время заката фотографии видно, как враг после себя оставил только выжженные деревья на месте когда-то пышного соснового леса.

То же фото Серебрянского леса. Источник: Денис Зеленый

"Наш герой Денис Зеленый, защищая Украину, погиб во время боевых действий. Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери этого человека. Настоящий воин, защитник и друг", — говорится в сообщении.

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Напомним, вечером во вторник, 7 мая, во временно оккупированном Луганске раздались взрывы. Отмечается, что прилетело по составу ГСМ, который использовала российская армия.

Также в захваченном городе был убит командир 59-й бригады сухопутных войск ВС РФ, полковник Центрального военного округа Павел Кропотов.

В то же время на въезде во временно оккупированный Северодонецк российские солдаты проверяют у мужчин наличие военного учета, и если такого нет — выдают повестку и оформляют постановление.