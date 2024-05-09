Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На фронте погиб нацгвардеец, сделавший самое известное фото Серебрянского леса arrow

На фронте погиб нацгвардеец, сделавший самое известное фото Серебрянского леса

9 мая 2024 21:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На фронте погиб нацгвардеец, сделавший самое известное фото Серебрянского леса
Денис Зеленый. Фото: Instagram/honey_cafe
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На фронте погиб офицер секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады НГУ "Гвардії наступу "Буревій" Денис Зеленый с позывным "Гефест". При жизни парень сделал самое известное фото выжженного Серебрянского леса близ Кременной Луганской области.

Об этом сообщили в кондитерской сети Honey Cafe, где парень работал до войны.

Читайте также:

На войне погиб автор известнейшего фото Луганской области

За свою жизнь боец сфотографировал Серебрянское лесничество, расположенное близ Кременной Луганской области. На сделанной во время заката фотографии видно, как враг после себя оставил только выжженные деревья на месте когда-то пышного соснового леса.

серебрянский лес сейчас
То же фото Серебрянского леса. Источник: Денис Зеленый

"Наш герой Денис Зеленый, защищая Украину, погиб во время боевых действий. Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери этого человека. Настоящий воин, защитник и друг", — говорится в сообщении.

Ситуация в Луганской области — последние новости

Напомним, вечером во вторник, 7 мая, во временно оккупированном Луганске раздались взрывы. Отмечается, что прилетело по составу ГСМ, который использовала российская армия.

Также в захваченном городе был убит командир 59-й бригады сухопутных войск ВС РФ, полковник Центрального военного округа Павел Кропотов.

В то же время на въезде во временно оккупированный Северодонецк российские солдаты проверяют у мужчин наличие военного учета, и если такого нет — выдают повестку и оформляют постановление.

смерть
Нацгвардия
Украина
Луганская область
фото
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае