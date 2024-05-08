На войне погиб 80-й журналист-военнослужащий Александр Машлай

Военный и бывший медийщик Александр Машлай. Фото: Игорь Гошовский/Facebook

На фронте на Авдеевском направлении погиб военнослужащий Александр Машлай. Ранее мужчина был главным редактором общественно-политической газеты, а впоследствии журнала "Правий поступ", общественным активистом, соорганизатором и постоянным членом оргкомитета фестиваля "Бандерштат" в Луцке.

Информацию о гибели Александра обнародовал его брат Игорь Гошовский на своей Facebook-странице во вторник, 7 мая.

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"На авдеевском направлении сегодня утром погиб мой брат Александр Машлай. Он в составе 25-го отдельного штурмового батальона участвовал в наступлении под Работино летом, с октября все время без ротации держал Авдеевский коксохим, затем Бердичи. В юные годы мы с ним прошли Пласт — украинский скаутинг, затем МНК, Национальный Альянс. Сейчас нет слов, только слезы. Расскажу о нем позже. Давайте помянем его в молитве», — написал он.

Что известно об Александре Машлае

По данным Института массовой информации, Александр стал 80-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины.

Воспитывался мужчина в Пласте — Национальной скаутской организации Украины, был активистом в Ровенской и Волынской, членом "Молодежного Национального Конгресса", в 2004 году — сокоординатором гражданской кампании "ПОРА" ("черная") в Ровенской области. С 2005 года стал членом общественной организации "Национальный Альянс". Являлся организатором и соорганизатором патриотических молодежных лагерей, тереновых игр и мероприятий.

С начала полномасштабного российского вторжения пошел добровольцем на фронт. У Александра осталась жена и два сына.

Напомним, ранее на фронте погиб мэр Лебедина Сумской области Александр Бакликов. Он решил присоединиться к Вооруженным силам Украины осенью 2022 года.

7 мая на фронте погиб самый молодой защитник "Азовстали" Назарий Гринцевич. Лишь два месяца назад юноша праздновал свой 21-й день рождения.

Также на войне погиб украинский актер театра и кино Евгений Шумилов. Военный отдал жизнь, спасая своего собрата.

А в Донецкой области во время вражеских ракетных обстрелов погибла украинская военная, бывший журналист Алла Пушкарчук (позывной "Рута"). Она скончалась на руках любимого мужчины, который служит в ВСУ.