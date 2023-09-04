В Херсонской области в результате российской атаки пострадал 11-летний мальчик

Последствия русского обстрела. Иллюстративное фото: Херсонская ОВА

Российские оккупанты вчера, 3 сентября, обстреляли поселок Солнечный, что в Херсонской области. В результате пострадал 11-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Вчера в поселке Солнечное Херсонской общины под удар врага попал 11-летний мальчик. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также ранение ног. В состоянии средней тяжести пострадавшего доставили в больницу. Медики делают все возможное, чтобы уберечь детскую жизнь и здоровье", — отметил он.

Скриншот сообщения

Обстрелы региона

За минувшие сутки враг совершил 57 обстрелов Херсонской области. Оккупанты выпустили 271 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников и авиации.

Ранее российские террористы обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Белозерке погиб местный житель.

Напомним, 2 сентября россияне обстреляли Херсонскую область. Так, из-за удара оккупантов по Бериславскому району погиб мирный житель.