В Херсонской области в результате российской атаки пострадал 11-летний мальчик
Российские оккупанты вчера, 3 сентября, обстреляли поселок Солнечный, что в Херсонской области. В результате пострадал 11-летний мальчик.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Какое состояние у ребенка
"Вчера в поселке Солнечное Херсонской общины под удар врага попал 11-летний мальчик. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также ранение ног. В состоянии средней тяжести пострадавшего доставили в больницу. Медики делают все возможное, чтобы уберечь детскую жизнь и здоровье", — отметил он.
Обстрелы региона
За минувшие сутки враг совершил 57 обстрелов Херсонской области. Оккупанты выпустили 271 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников и авиации.
Ранее российские террористы обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Белозерке погиб местный житель.
Напомним, 2 сентября россияне обстреляли Херсонскую область. Так, из-за удара оккупантов по Бериславскому району погиб мирный житель.