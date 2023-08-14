В Херсонской области ВСУ провели успешную операцию на левом берегу Днепра

Танк на временной переправе. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжается украинское контрнаступление. В Херсонской области ВСУ успешно выполнили задание на левом берегу Днепра.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center.

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Что известно о рейдах ВСУ через Днепр

По данным британской разведки, на прошлой неделе в нижнем течении Днепра активизировались небольшие бои, поскольку украинские силы совершают рейды и пытаются закрепляться на новых местах на левом берегу. По словам Анны Маляр, операции на левом берегу Херсонщины имеют успех.

"Там были выполнены определенными подразделениями определенные задачи, мы, конечно, не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились", — сказала она.

Однако для того, чтобы закрепиться на позициях, защитникам приходится побороться.

"Для того чтобы там закрепиться, нужно вытеснять врага, зачищать территорию", — объяснила Анна Маляр.

Данные британской разведки

По оценкам британской разведки, в некоторых из этих операций украинские силы скорее всего воспользовались моментом ротации российских подразделений на позициях. Поэтому командование РФ вынуждено задумываться об опрокидывании украинских защитников за контроль над новыми точками на этой территории.

В разведывательном обзоре Министерства обороны Британии говорится, что командование РФ может перебросить подкрепление с приоритетного направления под Запорожьем на левобережье Днепра под Херсоном в связи с атаками ВСУ.

"Стороны продолжают бороться за контроль над малыми островами в устье Днепра. Перед российским командованием встает дилемма: усиливать ли оборону в этом районе или оставлять силы на главном направлении украинских контрнаступательных действий дальше на восток", — информирует разведка.

Напомним, ГУР показало, как морской дрон поразил корабль оккупантов в Черном море.

Также британская разведка сообщала, что армия РФ ослабила оборону в Херсонской области.

В то же время ВСУ захватили три плацдарма для наступательных операций в Херсонской области.