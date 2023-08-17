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"На концерт к Кобзону": Сырский показал ювелирную работу воинов ВСУ

17 августа 2023 16:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"На концерт к Кобзону": Сырский показал ювелирную работу воинов ВСУ
Работа украинских военных. Фото: 56 ОМПБ р 2023
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские воины уничтожили на Бахмутском направлении опорный пункт противника. Это сделали артиллеристы 22-й ОМБр с помощью САУ 2С-1 "Гвоздика".

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

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Отправились "на концерт к Кобзону"

"Аэроразведка обнаружила опорный пункт оккупантов, которые пытались замаскировать свои позиции в лесополосе. Однако координаты уже получили артиллеристы. Несколько минут и точными выстрелами россиян отправлено на концерт к Кобзону", — написал генерал.

Уничтожение оккупантов

Отметим, что бойцы 54-й бригады эффектно из воздуха уничтожают врага. Украинские военные сначала выследили засаду россиян, а затем сбросили на них боеприпас.

Также ранее в СМИ показали блестящую работу боевого вертолета Ми-24В, благодаря которому удается ликвидировать российских врагов.

Напомним, Александр Сырский показал, как военные уничтожают разведывательные станции российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области.

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