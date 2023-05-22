Скабеєва почала заїкатися у прямому ефірі від новин із Білгорода

Ольга Скабєєва в ефірі телеканалу "Росія 1". Фото: скріншот YouTube

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва запанікувала у прямому ефірі від новин із Бєлгородської області.

Відео реакції Скабєєвої на звістку про воєнні дії у прикордонних районах Бєлгородщини опублікував телеграм-канал "Україна 365".

Читайте також:

"З'являються відеосвідчення жаху, який просто зараз розгортається на кордоні з Бєлгородською областю... З обох боків залучено військову техніку, можливо, з боку України в диверсійній атаці бере участь танк", — тремтячим голосом розповіла пропагандистка в ефірі спецвипуску новин 22 травня.

За її словами, даних, верифікованих міністерством оборони РФ досі немає, проте повідомлення, що з'являються в інтернеті, Скабєєва назвала "максимально тривожними новинами".

"Інформація з'являється в інтернеті, в інтернеті ж з'являються перші відеокадри, але ми чекаємо на інформацію від міноборони", — підкреслила вона.

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, легіон "Свобода Росії" повідомив про звільнення населеного пункту у Бєлгородській області. Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков офіційно підтвердив, що на територію Грайворонського округу зайшла ДРГ, яку він назвав "диверсійно-розвідувальною групою ЗСУ".

Своєю чергою, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з цікавістю спостерігає за подіями в Білгородській області, однак не має до них безпосереднього стосунку.