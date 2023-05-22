Скабеева начала заикаться в прямом эфире от новостей из Белгорода

Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия 1". Фото: скриншот YouTube

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева запаниковала в прямом эфире от новостей из Белгородской области.

Видео реакции Скабеевой на известия о военных действиях в приграничных районах Белгородской области опубликовал телеграм-канал "Украина 365".

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"Появляются видеосвидетельства ужаса, который прямо сейчас разворачивается на границе с Белгородской областью... С обеих сторон привлечена военная техника, возможно, со стороны Украины в диверсионной атаке принимает участие танк", — дрожащим голосом рассказала пропагандистка в эфире спецвыпуска новостей 22 мая.

По ее словам, данных, верифицированных министерством обороны РФ до сих пор нет, однако появляющиеся в интернете известия Скабеева назвала "максимально тревожными новостями".

"Информация появляется в интернете, в интернете же появляются первые видеокадры, но мы ждем информации от минобороны", — подчеркнула она.

Напомним, в понедельник, 22 мая, легион "Свобода России" сообщил об освобождении населенного пункта в Белгородской области. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков официально подтвердил, что на территорию Грайворонского округа зашла ДРГ, которую он назвал "диверсионно-разведывательной группой ВСУ".

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области, однако не имеет к ним непосредственного отношения.