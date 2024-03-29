На Нікопольщині окупанти поцілили дроном по автомобілю — загинув чоловік

Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Російські окупанти атакували Нікопольщину у Дніпропетровській області дроном-камікадзе. Під прицілом опинився автомобіль. Внаслідок атаки загинув один чоловік, ще один поранений.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Нікопольщини

Зазначається, що обстріл відбувся у Мирівській громаді. Внаслідок влучання російського безпілотника у автівку, загинув 39-річний чоловік. Ще один 43-річний чоловік зазнав поранення, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

В ОДА наголошують, що обстріли району тривають від самого ранку.

Скриншот посту

Нагадаємо, цієї ночі під прицілом ворога опинилися об'єкти критичної інфраструктури, а саме три теплоелектростанції ДТЕК. Окрім значних ушкоджень, відомо про одного травмованого внаслідок атаки Росії.

Окупанти атакували Вінниччину дронами. Внаслідок вибуху пошкоджено приватний будинок. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

Також ворог обстріляв Дніпропетровську область. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном 10 безпілотників та чотири ракети. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені.

Крім того, армія Росії практично всю ніч 29 березня тероризувала Черкаську область. Зафіксовано влучання по енергетичній інфраструктурі.