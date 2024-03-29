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На Нікопольщині окупанти поцілили дроном по автомобілю — загинув чоловік

29 березня 2024 13:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Нікопольщині окупанти поцілили дроном по автомобілю — загинув чоловік
Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти атакували Нікопольщину у Дніпропетровській області дроном-камікадзе. Під прицілом опинився автомобіль. Внаслідок атаки загинув один чоловік, ще один поранений. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак. 

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Наслідки обстрілу Нікопольщини

Зазначається, що обстріл відбувся у Мирівській громаді. Внаслідок влучання російського безпілотника у автівку, загинув 39-річний чоловік. Ще один 43-річний чоловік зазнав поранення, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

В ОДА наголошують, що обстріли району тривають від самого ранку. 

Обстріл Нікополя
Скриншот посту 

Нагадаємо, цієї ночі під прицілом ворога опинилися об'єкти критичної інфраструктури, а саме три теплоелектростанції ДТЕК. Окрім значних ушкоджень, відомо про одного травмованого внаслідок атаки Росії.

Окупанти атакували Вінниччину дронами. Внаслідок вибуху пошкоджено приватний будинок. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав. 

Також ворог обстріляв Дніпропетровську область. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном 10 безпілотників та чотири ракети. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені. 

Крім того, армія Росії практично всю ніч 29 березня тероризувала Черкаську область. Зафіксовано влучання по енергетичній інфраструктурі.

війна
Дніпропетровська область
обстріли
Нікополь
війна в Україні

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