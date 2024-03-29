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На Никопольщине оккупанты попали дроном по автомобилю — погиб мужчина

29 марта 2024 13:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Никопольщине оккупанты попали дроном по автомобилю — погиб мужчина
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты атаковали Никопольщину в Днепропетровской области дроном-камикадзе. Под прицелом оказался автомобиль. В результате атаки погиб один человек, еще один ранен.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

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Последствия обстрела Никопольщины

Отмечается, что обстрел произошел в Мировской общине. В результате попадания российского беспилотника в автомобиль погиб 39-летний мужчина. Еще один 43-летний мужчина получил ранение, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В ОГА подчеркивают, что обстрелы района продолжаются с самого утра.

Обстрел Никополя
Скриншот поста

Напомним, этой ночью под прицелом врага оказались объекты критической инфраструктуры, а именно три теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме значительных повреждений, известно об одном травмированном в результате атаки России.

Оккупанты атаковали Винниччину дронами. В результате взрыва поврежден частный дом. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Также враг обстрелял Днепропетровскую область. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 10 беспилотников и четыре ракеты. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также есть раненые.

Кроме того, армия России практически всю ночь 29 марта терроризировала Черкасскую область. Зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.

война
Днепропетровская область
обстрелы
Никополь
война в Украине

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