На оккупированной части Херсонской области оккупанты ищут граждан с проукраинской позицией

Российские оккупанты

Оккупанты продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях Украины. В ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области россияне ищут граждан с проукраинской позицией.

Об этом сообщает Генштаб.

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"Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, которые проходили службу в правоохранительных органах Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска покинули Новую Каховку. Предварительно, захватчики "конфисковали" у местных технику и драгоценности.

Также мы писали, сегодня, 23 марта, российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области. Враг повредил здания в городе.

Добавим, Владимир Зеленский сегодня с рабочим визитом в Херсонской области. Гарант уже ознакомился с ходом восстановления инфраструктурных объектов в регионе, разрушенных атаками россии.