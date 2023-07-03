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На сході України повітряна тривога: є загроза удару балістичними ракетами

3 липня 2023 09:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На сході України повітряна тривога: є загроза удару балістичними ракетами
Російські балістичні ракети. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У східних регіонах України оголошено повітряну тривогу. Існує загроза атаки балістичними ракетами.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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В Україні оголосили повітряну тривогу.

За інформацією Повітряних сил, є загроза застосування російськими окупантами балістичних ракет.

Повітряні сили про загрозу балістичного удару
Повітряні сили про загрозу балістичного удару

Тривога охопила низку регіонів України на сході — від Сумської до Херсонської областей.

Повітряна тривога на сході України
Повітряна тривога на сході України

Нагадаємо, у ніч проти 3 липня в Україні була оголошена повітряна тривога. "Почервоніла" значна частина областей. Вибухи лунали у Запорізькій та Кіровоградській областях. 

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131. Решта — не досягли своїх цілей. Попередньо, обійшлося без втрат.

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