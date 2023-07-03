На сході України повітряна тривога: є загроза удару балістичними ракетами
У східних регіонах України оголошено повітряну тривогу. Існує загроза атаки балістичними ракетами.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Тривога на Сході
В Україні оголосили повітряну тривогу.
За інформацією Повітряних сил, є загроза застосування російськими окупантами балістичних ракет.
Тривога охопила низку регіонів України на сході — від Сумської до Херсонської областей.
Нагадаємо, у ніч проти 3 липня в Україні була оголошена повітряна тривога. "Почервоніла" значна частина областей. Вибухи лунали у Запорізькій та Кіровоградській областях.
В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131. Решта — не досягли своїх цілей. Попередньо, обійшлося без втрат.