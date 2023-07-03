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Вночі сили ППО знищили 13 дронів: які регіони атакувала РФ

3 липня 2023 08:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вночі сили ППО знищили 13 дронів: які регіони атакувала РФ
Військовий української ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 3 липня росіяни знову атакували Україну, для цього вони використали іранські ударні дрони Shahed-136/131. Українська ППО знищила 13 БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України.

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"Уночі 3 липня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 "шахедів", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві додали, що ППО працювала у південних, східних та центральних областях. Проте в результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131. Решта — не досягли своїх цілей. Попередньо, обійшлося без втрат.

Також за минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них — на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.

Нагадаємо, у ніч проти 3 липня в Україні була оголошена повітряна тривога. "Почервоніла" значна частина областей. Вибухи лунали у Запорізькій та Кіровоградській областях. 

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