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Потужні вибухи лунають у Запоріжжі: ракетна атака

3 липня 2023 02:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Запоріжжі, 3 липня: деталі
Небезпека з повітря. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі 3 липня у Запоріжжі лунають вибухи. Також на значній території України все триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Запоріжжі, 3 липня

Моніторингові канали повідомляють, що близько другої ночі, 3 липня, лунають вибухи у Запоріжжі.

Повітряна тривога вночі, 3 липня

Повітряна тривога по Україні почала ширитися близько опівночі. Повітряні сили повідомляли про загрозу атаки дронів. Також ПСУ попереджали про пуск балістики у напрямку Запоріжжя.

02:10:

Мапа повітряних тривог в Україні станом на зараз виглядає таким чином:

Нагадаємо, моніторингові канали повідомляють, що є загроза атаки безпілотників з півдня. Жителів регіонів, де зазвучали сирени, закликають залишатися в укриттях, а також дотримуватись правил "двох стін".

У ніч проти 2 липня після нетривалої перерви окупанти атакували Київщину дронами. Українська ППО збили усі ворожі цілі, проте через падіння уламків постраждала одна людина.

Зранку 2 липня в Україні  також оголошували масштабну повітряну тривогу. "Почервоніла" значна частина областей. Лунали вибухи у Запорізькій, Миколаївській та Київській областях.

Ми писали, що 2 липня російські окупанти вкотре обстріляли місто Херсон. Вони влучили у багатоповерхівку. До того ж під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. В ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу житлового кварталу 50-річний чоловік дістав поранення ніг. 

Також ми писали, що протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.

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