Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На востоке Украины воздушная тревога: есть угроза удара баллистическими ракетами arrow

На востоке Украины воздушная тревога: есть угроза удара баллистическими ракетами

3 июля 2023 09:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На востоке Украины воздушная тревога: есть угроза удара баллистическими ракетами
Российские баллистические ракеты. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки баллистическими ракетами.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Тревога на Востоке

В Украине объявили воздушную тревогу.

По информации Воздушных сил, есть угроза применения российскими оккупантами баллистических ракет.

Воздушные силы об угрозе баллистического удара
Воздушные силы об угрозе баллистического удара

Тревога охватила ряд регионов Украины на востоке — от Сумской до Херсонской областей.

Воздушная тревога на востоке Украины
Воздушная тревога на востоке Украины

Напомним, в ночь на 3 июля в Украине была объявлена воздушная тревога. "Покраснела" значительная часть областей. Взрывы раздавались в Запорожской и Кировоградской областях.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил Украины уничтожено 13 ударных БпЛА Shahed-136/131. Остальные не достигли своих целей. Предварительно, обошлось без потерь.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз