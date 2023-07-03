На востоке Украины воздушная тревога: есть угроза удара баллистическими ракетами

Российские баллистические ракеты. Фото: росСМИ

В восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки баллистическими ракетами.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Тревога на Востоке

В Украине объявили воздушную тревогу.

По информации Воздушных сил, есть угроза применения российскими оккупантами баллистических ракет.

Воздушные силы об угрозе баллистического удара

Тревога охватила ряд регионов Украины на востоке — от Сумской до Херсонской областей.

Воздушная тревога на востоке Украины

Напомним, в ночь на 3 июля в Украине была объявлена воздушная тревога. "Покраснела" значительная часть областей. Взрывы раздавались в Запорожской и Кировоградской областях.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил Украины уничтожено 13 ударных БпЛА Shahed-136/131. Остальные не достигли своих целей. Предварительно, обошлось без потерь.