На востоке Украины воздушная тревога: есть угроза удара баллистическими ракетами
В восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки баллистическими ракетами.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Тревога на Востоке
В Украине объявили воздушную тревогу.
По информации Воздушных сил, есть угроза применения российскими оккупантами баллистических ракет.
Тревога охватила ряд регионов Украины на востоке — от Сумской до Херсонской областей.
Напомним, в ночь на 3 июля в Украине была объявлена воздушная тревога. "Покраснела" значительная часть областей. Взрывы раздавались в Запорожской и Кировоградской областях.
В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил Украины уничтожено 13 ударных БпЛА Shahed-136/131. Остальные не достигли своих целей. Предварительно, обошлось без потерь.