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На востоке Украины уничтожили четыре российских беспилотника

21 мая 2023 11:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На востоке Украины уничтожили четыре российских беспилотника
Российский беспилотник. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера вечером, 20 мая, были уничтожены четыре российских беспилотника. Их приземлили на восточном направлении.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Украинским силам удалось приземлить беспилотники типа Shahed.

"Вечером 20 мая 2023 года на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены четыре вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Количество уничтоженных вражеских БпЛА
Количество уничтоженных вражеских БпЛА. Фото: t.me/kpszsu

Напомним, вчера, 20 мая, украинские силы ПВО сбили беспилотники, атаковавшие Днепропетровскую область. Их приземлили над Синельниковским и Павлоградским районами.

Также мы писали, что в ночь с 19 на 20 мая украинские вооруженные силы уничтожили более 20 российских беспилотников. Больше всего — 18 единиц — были уничтожены на северном направлении, во время атаки на Киев.

Добавим, украинские военные поразили более 10 районов сосредоточения противника в сутки. К тому же им удалось приземлить вражеские беспилотники.

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