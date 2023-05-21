На востоке Украины уничтожили четыре российских беспилотника
Вчера вечером, 20 мая, были уничтожены четыре российских беспилотника. Их приземлили на восточном направлении.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Уничтожение вражеских БпЛА
Украинским силам удалось приземлить беспилотники типа Shahed.
"Вечером 20 мая 2023 года на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены четыре вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 20 мая, украинские силы ПВО сбили беспилотники, атаковавшие Днепропетровскую область. Их приземлили над Синельниковским и Павлоградским районами.
Также мы писали, что в ночь с 19 на 20 мая украинские вооруженные силы уничтожили более 20 российских беспилотников. Больше всего — 18 единиц — были уничтожены на северном направлении, во время атаки на Киев.
Добавим, украинские военные поразили более 10 районов сосредоточения противника в сутки. К тому же им удалось приземлить вражеские беспилотники.