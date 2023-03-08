Окупант розповів про велику кількість загиблих та зневажливе ставлення до мобілізованих

Російські окупанти

Російський окупант розповів своєму другу про велику кількість загиблих. За його словами, тіла лежать на кожному кроці.

Про це розповів один з російських окупантів у телефонній розмові, перехоплення якої оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

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Російський військовий розповів про зневажливе ставлення до мобілізованих. Їх відправляють на зміну загиблим як "гарматне м'ясо".

"Гора трупов, бл*дь, ещё и добавилось, бл*дь, воронок", — каже окупант.

Нагадаємо, представники російської приватної компанії "Вагнер" розповідають мобілізованим росіянам про швидке завершення війни. При цьому російські окупанти дивуються тому, як воюють "вагнерівці" — вони зазнають великих трат і при цьому продовжують іти в бій.

Також ми писали, що російські окупаційні війська "допомагають" ЗСУ знищувати їхні ж БпЛА. Окупанти й так не мають достатньо зброї, а тут ще й збивають власні безпілотники.

Додамо, російські окупаційні війська вже діляться між собою про майбутні тяжкі бої. Загарбники розуміють, що незабаром ЗСУ отримають потужну західну зброю.