На войне в Украине погиб первый доброволец из Эстонии

На войне в Украине погиб экс-офицер Сил обороны Эстонии
В бою за Украину под Бахмутом погиб гражданин Эстонии. Бывший офицер сил обороны Эстонии Иво Юрак был добровольцем в составе интернационального легиона.
Об этом информирует Postimees.
-
Сегодня в Киевской области будут раздаваться взрывы — какая причина
-
Синельниковы и Филатов в уникальном тревел-шоу создали саунд Львова
-
Марокко заменит Украину в заявке на ЧМ-2030
-
Маск планирует построить в Техасе собственный город
-
Известный банк решил не судиться с ПриватБанком относительно национализации
-
Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа
-
Самопровозглашенный "глава" Крыма Аксенов рассказал о "нестандартной" обороне полуострова
-
За нападение на пенсионера двух рецидивистов отправили за решетку на 8 лет
-
Си Цзиньпина официально переизбрали на новый срок
-
Полякова дала большие сольные украиноязычные концерты в Киеве: фото и видео
Подробности
Как сообщает издание, трагедия произошла 7 марта. Иво Юрак погиб в результате артиллерийских обстрелов в районе Бахмута.
"По имеющимся данным, речь идет о первом эстонце, погибшем на войне. С осени прошлого года Юрак воевал в составе Украинского международного легиона", — говорится в сообщении.
Известно, что доброволец был бывшим офицером Сил обороны Эстонии.
Напомним, на днях под Бахмутом погиб боец 67-й отдельной механизированной бригады, герой Украины и доброволец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он храбро защищал государство от врагов с 2014 года.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что все российские преступники обязательно будут наказаны за свои преступления в Украине. Также Президент подчеркнул, что ВСУ продолжают держать оборону Бахмута.
Добавим, недавно СМИ писали, что между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия по Бахмуту.