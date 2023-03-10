На войне в Украине погиб первый доброволец из Эстонии

Мужчина был добровольцем из интернационального легиона

В бою за Украину под Бахмутом погиб гражданин Эстонии. Бывший офицер сил обороны Эстонии Иво Юрак был добровольцем в составе интернационального легиона.

Об этом информирует Postimees.

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Как сообщает издание, трагедия произошла 7 марта. Иво Юрак погиб в результате артиллерийских обстрелов в районе Бахмута.

"По имеющимся данным, речь идет о первом эстонце, погибшем на войне. С осени прошлого года Юрак воевал в составе Украинского международного легиона", — говорится в сообщении.

Известно, что доброволец был бывшим офицером Сил обороны Эстонии.

Напомним, на днях под Бахмутом погиб боец 67-й отдельной механизированной бригады, герой Украины и доброволец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он храбро защищал государство от врагов с 2014 года.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что все российские преступники обязательно будут наказаны за свои преступления в Украине. Также Президент подчеркнул, что ВСУ продолжают держать оборону Бахмута.

Добавим, недавно СМИ писали, что между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия по Бахмуту.