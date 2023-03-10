На захваченных районах Запорожской области гауляйтеры формируют "народные дружины правопорядка"

Оккупанты

На захваченных районах Запорожской области оккупационная администрация начала создавать "народные дружины правопорядка". Их формирование происходит в пределах подготовки к мобилизации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Коллаборанты объявили о формировании "Народного ополчения Запорожской области". По легенде, это будут добровольцы, которые будут охранять порядок на улицах. Однако даже предатели не скрывают, что в "народное ополчение" могут вступать россияне из всех регионов рф", — говорится в сообщении.

Создание "народных дружин правопорядка" имеет две цели:

Создать иллюзию поддержки оккупантов со стороны местных после провала идеи с добровольческим батальоном, вступление в которое местные проигнорировали;

сформировать список лиц для мобилизации, которую готовят оккупанты.

Напомним, россияне не могут набрать достаточное количество желающих на временно оккупированных территориях, чтобы наполнить фейковые органы оккупационной администрации. Оккупанты приняли решение отправлять работников ФСБ, полиции, МВД и прокуратуры с территории рф.

Также мы писали, что российские захватчики продолжают терроризировать фермеров оккупированных территорий. На этот раз они придумали забирать у аграриев зерно за бесценок.

Добавим, оккупанты имеют кадровый дефицит на временно захваченной ЗАЭС. Они пытаются его преодолеть разными способами.