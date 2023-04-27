"Найсильніший удар з початку року, була паніка": мер Миколаєва про нічний обстріл

Наслідки російського обстрілу Миколаєва. Фото: Національна поліція України

Нічний обстріл Миколаєва 27 квітня став найбільшим з початку 2023-го року. Люди відвикли від подібних дій російських окупантів, тому у місті була невелика паніка.

Про це повідомив у коментарі “Радіо Свобода” міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Найбільший обстріл і паніка

За словами Олександра Сєнкевича, такого потужного обстрілу Миколаєва не було з початку 2023-го року.

Місцеві жителі уже відвикли від подібних ситуацій, і місцями була невелика паніка.

Інфраструктурні наслідки удару

Сєнкевич поінформував, що після ракетного удару комунальники про всяк випадок вимкнули електроенергію і припинили газопостачання.

"Зараз в одному з мікрорайонів немає світла внаслідок удару", — наголосив міський голова Миколаєва.

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 квітня російські окупанти обстріляли ракетами “Калібр” Миколаїв. Кілька ракет влучили у приватні житлові будинки та багатоповерхівку.

Згодом стало відомо про одного загиблого місцевого жителя і понад 20 поранених.

Пізніше нічний удар "Калібрами" по Миколаєву прокоментував Президент України Володимир Зеленський.