"Самый сильный удар с начала года, была паника": мэр Николаева о ночном обстреле

Последствия российского обстрела Николаева. Фото: Национальная полиция Украины

Ночной обстрел Николаева 27 апреля стал самым большим с начала 2023 года. Люди отвыкли от подобных действий российских оккупантов, поэтому в городе была небольшая паника.

Об этом сообщил в комментарии "Радио Свобода" городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Читайте также:

Наибольший обстрел и паника

По словам Александра Сенкевича, такого мощного обстрела Николаева не было с начала 2023 года.

Местные жители уже отвыкли от подобных ситуаций, и местами была небольшая паника.

Инфраструктурные последствия удара

Сенкевич проинформировал, что после ракетного удара коммунальщики на всякий случай выключили электроэнергию и прекратили газоснабжение.

"Сейчас в одном из микрорайонов нет света в результате удара", — отметил городской голова Николаева.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами "Калибр" Николаев. Несколько ракет попали в частные жилые дома и многоэтажку.

Впоследствии стало известно об одном погибшем местном жителе и более 20 раненых.

Позже ночной удар "Калибрами" по Николаеву прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский.