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"Самый сильный удар с начала года, была паника": мэр Николаева о ночном обстреле

27 апреля 2023 11:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Самый сильный удар с начала года, была паника": мэр Николаева о ночном обстреле
Последствия российского обстрела Николаева. Фото: Национальная полиция Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Ночной обстрел Николаева 27 апреля стал самым большим с начала 2023 года. Люди отвыкли от подобных действий российских оккупантов, поэтому в городе была небольшая паника.

Об этом сообщил в комментарии "Радио Свобода" городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Наибольший обстрел и паника

По словам Александра Сенкевича, такого мощного обстрела Николаева не было с начала 2023 года.

Местные жители уже отвыкли от подобных ситуаций, и местами была небольшая паника.

Инфраструктурные последствия удара

Сенкевич проинформировал, что после ракетного удара коммунальщики на всякий случай выключили электроэнергию и прекратили газоснабжение.

"Сейчас в одном из микрорайонов нет света в результате удара", — отметил городской голова Николаева.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами "Калибр" Николаев. Несколько ракет попали в частные жилые дома и многоэтажку.

Впоследствии стало известно об одном погибшем местном жителе и более 20 раненых.

Позже ночной удар "Калибрами" по Николаеву прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский.

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