"Самый сильный удар с начала года, была паника": мэр Николаева о ночном обстреле
Ночной обстрел Николаева 27 апреля стал самым большим с начала 2023 года. Люди отвыкли от подобных действий российских оккупантов, поэтому в городе была небольшая паника.
Об этом сообщил в комментарии "Радио Свобода" городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Наибольший обстрел и паника
По словам Александра Сенкевича, такого мощного обстрела Николаева не было с начала 2023 года.
Местные жители уже отвыкли от подобных ситуаций, и местами была небольшая паника.
Инфраструктурные последствия удара
Сенкевич проинформировал, что после ракетного удара коммунальщики на всякий случай выключили электроэнергию и прекратили газоснабжение.
"Сейчас в одном из микрорайонов нет света в результате удара", — отметил городской голова Николаева.
Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами "Калибр" Николаев. Несколько ракет попали в частные жилые дома и многоэтажку.
Впоследствии стало известно об одном погибшем местном жителе и более 20 раненых.
Позже ночной удар "Калибрами" по Николаеву прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский.