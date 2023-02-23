Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым, — Гуменюк

Наталья Гуменюк

За последние сутки в Мариуполе раздавалось несколько взрывов. Направление уже не является полностью недостижимым для бойцов ВСУ.

Об этом сказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Подробности

"На данном этапе мы можем только констатировать, что удаленность это очень относительное понятие. То, что считается столь отдаленным, что недостижимо, не всегда таково. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым", — сообщила Гуменюк.

Напомним, мощные взрывы в Мариуполе , произошедшие 21-22 февраля, повлекли за собой панику и страх среди мариупольчан, которые продолжают жить в оккупации. Многие жители города считают, что ВСУ накрыли город новыми ракетами из РСЗО Himars или GLSDB (малогабаритные высокоточные боеприпасы). На сами взрывы реагируют преимущественно пропагандистскими штампами.

Также мы писали, что в одно из учебных заведений Мариуполя поступило мобилизационное распоряжение. Оккупанты начали в городе открытый набор на военную службу.

Добавим, российские оккупационные войска сконцентрировали в районе Мариуполя группировку численностью до 30 тысяч человек. Враг опасается, что Вооруженные силы Украины нанесут контрудар в этом направлении.