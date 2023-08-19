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"Народилася в сорочці": свідки розповіли про вибух у Чернігові

19 серпня 2023 16:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Народилася в сорочці": свідки розповіли про вибух у Чернігові
Наслідки обстрілу Чернігова 19 серпня. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 19 серпня, РФ атакувала драмтеатр у Чернігові. Окрім історичної споруди, постраждали й інші будівлі, а люди, які перебували поблизу, дивом вціліли.

Про це розповіли свідки трагедії у відео "Радіо Свобода".

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Працівниця кафе, яке розташоване неподалік від місця влучання у Чернігові, розповіла, що дивом вціліла і залишилася неушкодженою.

"Я стояла спиною до вікна у цей час... Якраз чую оцей свист і вибух. Розумію, що на мене летить все скло. Але я, на диво, ціла, лише подряпана нога. Сьогодні я в сорочці народилася", — ділиться дівчина. 

  • Наслідки обстрілу Чернігова 19 серпня. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки обстрілу Чернігова 19 серпня. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки обстрілу Чернігова 19 серпня. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки обстрілу Чернігова 19 серпня. Фото: Новини.LIVE
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Нагадаємо, що російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинули шестеро людей. Серед них є дитина.

Своєю чергою РФ після ракетного удару по драмтеатру в Чернігові почала цинічно "виправдовуватися". У РФ заявили, що нібито було атаковано місце збору військових спеціалістів ЗСУ з бойових дронів, яке було замасковано під фестиваль "Лютих пташок".

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