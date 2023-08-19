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В России цинично "оправдались" за ракетный удар по Чернигову

19 августа 2023 15:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России цинично "оправдались" за ракетный удар по Чернигову
Последствия российского удара по Чернигову. Фото: МВД
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

После ракетного удара оккупантов по Драмтеатру в Чернигове враг начал цинично "оправдываться". В РФ заявили, что якобы было атаковано место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль "Свирепых птичек".

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источник, якобы знакомый с ситуацией.

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Источник рассказал для росСМИ, что место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам якобы маскировалось под фестиваль. Оно также предоставило "копию приглашения" на это мероприятие, в котором людей призывали "приходить в гражданской одежде".

"Призываем приходить на мероприятие в гражданской одежде. По возможности переодеть военную форму во избежание идентификации мероприятия как причастного к военной сфере", — говорится в "копии приглашения".

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Фейковое приглашение. Фото: росСМИ

В нем также говорится, что мероприятие якобы закрыто и содержит чувствительную для обороноспособности страны информацию.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Не только источник росСМИ прокомментировал удар по Чернигову. Российский пропагандист Владимир Соловьев тоже решил отреагировать. Он опубликовал в своем Telegram-канале сообщение российского СМИ, написавшее очередную чушь. Следует отметить, что в РФ сильно активизировалась, чтобы придумать оправдание своего циничного удара.

"Турки сообщают, что в здании драмтеатра могли храниться украинские барражирующие боеприпасы "Бобер", откуда их вывозили к месту старта в Черниговской области", — говорится в сообщении.

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Пост в Telegram-канале Соловьева. Фото: скриншот

Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский показал место "прилета" в Чернигове.

Добавим, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

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