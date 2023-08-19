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В результате атаки на Чернигова погибло шесть человек, среди них ребенок, — мэр

19 августа 2023 13:40
обновлено: 13:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Чернигова 19 августа - среди погибших есть дети
Обстрел Чернигова 19 августа. Фото: МВД
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибло шесть человек. Среди них есть ребенок.

Об этом Ломако сообщил в эфире Новини.LIVE

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По словам Ломако, на момент удара, в здании театра находилось 100 человек. Они не пострадали, пострадали только те граждане, которые были на улице.

Также мэр сообщил, что в момент "прилета" в здании проходила выставка беспилотников. При этом он уточнил, что в результате обстрела пострадало много зданий, в частности здание мэрии.

Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал место "прилета" в Чернигове.

Добавим, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

 

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