Обстрел Чернигова 19 августа - среди погибших есть дети

Обстрел Чернигова 19 августа. Фото: МВД

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибло шесть человек. Среди них есть ребенок.

Об этом Ломако сообщил в эфире Новини.LIVE

Читайте также:

Что говорит мэр по вопросу атаки на Чернигов

По словам Ломако, на момент удара, в здании театра находилось 100 человек. Они не пострадали, пострадали только те граждане, которые были на улице.

Также мэр сообщил, что в момент "прилета" в здании проходила выставка беспилотников. При этом он уточнил, что в результате обстрела пострадало много зданий, в частности здание мэрии.

Напомним, утром 19 августа в Чернигове раздался мощный взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал место "прилета" в Чернигове.

Добавим, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".