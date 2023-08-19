Обстріл Чернігова 19 серпня - момент прильоту потрапив на камери відеоспостереження

Обстріл Чернігова 19 серпня. Фото: скриншот

У суботу, 19 серпня, РФ атакувала драмтеатр у Чернігові. Момент ракетного удару по центру Чернігова потрапив на камери відеоспостереження.

Відповідне відео розміщено у соцмережах.

Читайте також:

Момент удару по Чернігові

На вказаному відео видно, що машини спокійно їдуть вулицею і раптом проноситься хвиля вогню. Далі починається шлейф чорного диму.

Люди, які були поруч, почали миттєво розбігатися в різні боки.

Нагадаємо, вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав місце "прильоту" у Чернігові.

Додамо, що російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинули шестеро людей. Серед них є дитина.

Своєю чергою РФ після ракетного удару по драмтеатру в Чернігові почала цинічно "виправдовуватися". У РФ заявили, що нібито було атаковано місце збору військових спеціалістів ЗСУ з бойових дронів, яке було замасковано під фестиваль "Лютих пташок".