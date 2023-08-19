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"Родилась в рубашке": свидетели рассказали о взрыве в Чернигове

19 августа 2023 16:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Родилась в рубашке": свидетели рассказали о взрыве в Чернигове
Последствия обстрелов Чернигова 19 августа. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 19 августа, РФ атаковала драмтеатр в Чернигове. Кроме исторического сооружения, пострадали и другие здания, а люди, которые находились поблизости, чудом уцелели.

Об этом рассказали свидетели трагедии в видео "Радио Свобода".

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Удар по Чернигову 19 августа

Работница кафе, расположенного неподалеку от места попадания в Чернигове, рассказала, что чудом уцелела и осталась невредимой.

"Я стояла спиной к окну в это время... Как раз слышу этот свист и взрыв. Понимаю, что на меня летит все стекло. Но я, на удивление, целая, только поцарапанная нога. Сегодня я в рубашке родилась", делится девушка.

  • Последствия обстрелов Чернигова 19 августа. Фото: Новини.LIVE
  • Последствия обстрелов Чернигова 19 августа. Фото: Новини.LIVE
  • Последствия обстрелов Чернигова 19 августа. Фото: Новини.LIVE
  • Последствия обстрелов Чернигова 19 августа. Фото: Новини.LIVE
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Напомним, что российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ погибли и ранены. В сети показали момент "прилета".

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибли шесть человек. Среди них есть ребенок.

В свою очередь РФ после ракетного удара по драмтеатру в Чернигове начала цинично "оправдываться". В РФ заявили, что якобы было атаковано место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль ""Свирепых птичек".

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