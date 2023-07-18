Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Нас здесь ложат п**дец": в ГУР показали эффектное видео уничтожения оккупантов на фронте arrow

"Нас здесь ложат п**дец": в ГУР показали эффектное видео уничтожения оккупантов на фронте

18 июля 2023 12:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Нас здесь ложат п**дец": в ГУР показали эффектное видео уничтожения оккупантов на фронте
Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Главном управлении разведки Минобороны показали, как украинские военные уничтожают российских оккупантов и вражескую технику на фронте. Захватчики продолжают жаловаться на большие потери.

Видео опубликовало ГУР МО.

Читайте также:

Ликвидация оккупантов на фронте

На видео можно увидеть, как украинские военные мастерски наносят удары по местам скопления российских оккупантов на фронте. В ГУР добавили перехваченные разговоры захватчиков, которые жалуются на большие потери и тяжелую ситуацию.

Что говорят оккупанты:

  • Кишки, нах*р одни валяются;
  • командира роты, командира взвода и командира отделения пох*ярило за один день;
  • одна рука осталась от него;
  • ну короче, вот только половину Юрика прислали сюда;
  • нас здесь ложат п*здец, день за днем;
  • куда мы попали, нах*й?
  • реально всем пох*й, понимаешь?

"Спасибо за трек и клип ENEM и творческой группе Редактора, а всем Силам Обороны за уничтожение оккупантов!" — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 17 июля, украинские защитники уничтожили около 710 оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, артиллерийские установки и боевые бронированные машины.

Также мы писали, что воины 47 бригады "Магура" показали работу M2 Bradley. Техника из США помогает ВСУ освобождать украинскую территорию, которую захватили оккупанты.

Добавим, военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого успешно приближают победу Украины. Для этого защитники используют минометную технику.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз