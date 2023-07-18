"Нас здесь ложат п**дец": в ГУР показали эффектное видео уничтожения оккупантов на фронте
В Главном управлении разведки Минобороны показали, как украинские военные уничтожают российских оккупантов и вражескую технику на фронте. Захватчики продолжают жаловаться на большие потери.
Видео опубликовало ГУР МО.
Ликвидация оккупантов на фронте
На видео можно увидеть, как украинские военные мастерски наносят удары по местам скопления российских оккупантов на фронте. В ГУР добавили перехваченные разговоры захватчиков, которые жалуются на большие потери и тяжелую ситуацию.
Что говорят оккупанты:
- Кишки, нах*р одни валяются;
- командира роты, командира взвода и командира отделения пох*ярило за один день;
- одна рука осталась от него;
- ну короче, вот только половину Юрика прислали сюда;
- нас здесь ложат п*здец, день за днем;
- куда мы попали, нах*й?
- реально всем пох*й, понимаешь?
"Спасибо за трек и клип ENEM и творческой группе Редактора, а всем Силам Обороны за уничтожение оккупантов!" — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 17 июля, украинские защитники уничтожили около 710 оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, артиллерийские установки и боевые бронированные машины.
Также мы писали, что воины 47 бригады "Магура" показали работу M2 Bradley. Техника из США помогает ВСУ освобождать украинскую территорию, которую захватили оккупанты.
Добавим, военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого успешно приближают победу Украины. Для этого защитники используют минометную технику.