"Нас здесь ложат п**дец": в ГУР показали эффектное видео уничтожения оккупантов на фронте

Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот с видео

В Главном управлении разведки Минобороны показали, как украинские военные уничтожают российских оккупантов и вражескую технику на фронте. Захватчики продолжают жаловаться на большие потери.

Видео опубликовало ГУР МО.

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На видео можно увидеть, как украинские военные мастерски наносят удары по местам скопления российских оккупантов на фронте. В ГУР добавили перехваченные разговоры захватчиков, которые жалуются на большие потери и тяжелую ситуацию.

Что говорят оккупанты:

Кишки, нах*р одни валяются;

командира роты, командира взвода и командира отделения пох*ярило за один день;

одна рука осталась от него;

ну короче, вот только половину Юрика прислали сюда;

нас здесь ложат п*здец, день за днем;

куда мы попали, нах*й?

реально всем пох*й, понимаешь?

"Спасибо за трек и клип ENEM и творческой группе Редактора, а всем Силам Обороны за уничтожение оккупантов!" — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 17 июля, украинские защитники уничтожили около 710 оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, артиллерийские установки и боевые бронированные машины.

Также мы писали, что воины 47 бригады "Магура" показали работу M2 Bradley. Техника из США помогает ВСУ освобождать украинскую территорию, которую захватили оккупанты.

Добавим, военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого успешно приближают победу Украины. Для этого защитники используют минометную технику.