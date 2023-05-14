Наступление ВСУ под Бахмутом: в Минобороны сообщили о новых успехах
Украинские военные продолжают двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Сегодня, 14 мая, ВСУ захватили более десяти позиций оккупантов.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Ситуация на Бахмутском направлении
По словам Маляр, украинские войска зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского. К тому же им удалось взять в плен российских оккупантов из разных частей.
"Вопреки всем обстоятельствам. Когда невероятное вероятно. Кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, понимает всю остроту ситуации. Это когда 1 метр по сложности выполнения задач стоит 10 км", — подчеркнула Маляр.
Заместитель министра обороны отметила, что украинские военные действуют на грани сверхчеловеческих возможностей.
По ее словам, в городе Бахмут очень жарко. Противник собрал там все свои силы. Российские оккупанты пытаются продвигаться и уничтожают все на своем пути. Сейчас ожесточенные бои продолжаются.
Маляр подчеркнула, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский держит ситуацию под контролем. Она рассказала, что рядом с ним работают генералы Богомолов и Игнатов.
"Благодаря продуманному планированию командования и мгновенной реакции на действия врага, стойкости и мужества наших воинов, на сегодняшний день противник не может окружить город и добиться громкой победы на этом направлении", — добавила Маляр.
Напомним, Генеральный штаб сообщил, что Вооруженные силы Украины отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки. Также по их словам, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в самом Бахмуте. Эксперты ISW опубликовали карты ситуации на фронте 13 мая.
Также мы писали, что эксперты ISW сообщили о ситуации на линии фронта, которая сформировалась к концу суток 13 мая. Украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении.
Добавим, в эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация продолжает динамично развиваться. Украинским военным удалось продвинуться.