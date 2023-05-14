Наступление ВСУ под Бахмутом: в Минобороны сообщили о новых успехах

Украинские военные под Бахмутом. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Украинские военные продолжают двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Сегодня, 14 мая, ВСУ захватили более десяти позиций оккупантов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Ситуация на Бахмутском направлении

По словам Маляр, украинские войска зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского. К тому же им удалось взять в плен российских оккупантов из разных частей.

"Вопреки всем обстоятельствам. Когда невероятное вероятно. Кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, понимает всю остроту ситуации. Это когда 1 метр по сложности выполнения задач стоит 10 км", — подчеркнула Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что украинские военные действуют на грани сверхчеловеческих возможностей.

По ее словам, в городе Бахмут очень жарко. Противник собрал там все свои силы. Российские оккупанты пытаются продвигаться и уничтожают все на своем пути. Сейчас ожесточенные бои продолжаются.

Маляр подчеркнула, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский держит ситуацию под контролем. Она рассказала, что рядом с ним работают генералы Богомолов и Игнатов.

"Благодаря продуманному планированию командования и мгновенной реакции на действия врага, стойкости и мужества наших воинов, на сегодняшний день противник не может окружить город и добиться громкой победы на этом направлении", — добавила Маляр.

Напомним, Генеральный штаб сообщил, что Вооруженные силы Украины отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки. Также по их словам, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в самом Бахмуте. Эксперты ISW опубликовали карты ситуации на фронте 13 мая.

Также мы писали, что эксперты ISW сообщили о ситуации на линии фронта, которая сформировалась к концу суток 13 мая. Украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении.

Добавим, в эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация продолжает динамично развиваться. Украинским военным удалось продвинуться.