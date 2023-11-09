Нацгвардійці взяли в полон окупантів, які прийшли "захищати мирне населення"

Російські окупанти, яких взяли в полон. Фото: скриншот з відео

Бійці Національної гвардії України поповнили обмінний фонд двома російськими окупантами. Загарбники заявили, що прийшли "захищати мирне населення".

Про це повідомляє НГУ.

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Взяття в полон окупантів

Поповнити обмінний фонд вдалося на Купʼянському напрямку.

"На Купʼянському напрямку військовослужбовці 25 бригади імені князя Аскольда Національної гвардії України поповнили обмінний фонд двома військовослужбовцями ЗС РФ", — йдеться у повідомленні.

Російські окупанти заявили, що прибули на посилення позицій. За їхніми словами, вони повинні були "захищати мирне населення від українських нацистів".

Нагадаємо, найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Це обумовлено великою кількістю тих окупантів, які бажають здатися українській стороні.

Також ми писали, що протягом минулої доби ЗСУ знищили 1080 представників окупаційної армії. Також ворог продовжує втрачати військову техніку, зокрема за минулу добу українські військові знищили 15 танків, 18 бронемашин, 36 одиниць артилерійських систем та іншу техніку.

Додамо, українські воїни знову показали ефективну роботу на фронті. Цього разу вони знищили одразу три ворожі БМП-2.