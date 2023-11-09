Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow Нацгвардійці взяли в полон окупантів, які прийшли "захищати мирне населення" arrow

Нацгвардійці взяли в полон окупантів, які прийшли "захищати мирне населення"

9 листопада 2023 16:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нацгвардійці взяли в полон окупантів, які прийшли "захищати мирне населення"
Російські окупанти, яких взяли в полон. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бійці Національної гвардії України поповнили обмінний фонд двома російськими окупантами. Загарбники заявили, що прийшли "захищати мирне населення".

Про це повідомляє НГУ.

Читайте також:

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Взяття в полон окупантів

Поповнити обмінний фонд вдалося на Купʼянському напрямку.

"На Купʼянському напрямку військовослужбовці 25 бригади імені князя Аскольда Національної гвардії України поповнили обмінний фонд двома військовослужбовцями ЗС РФ", — йдеться у повідомленні.

Російські окупанти заявили, що прибули на посилення позицій. За їхніми словами, вони повинні були "захищати мирне населення від українських нацистів".

Нагадаємо, найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Це обумовлено великою кількістю тих окупантів, які бажають здатися українській стороні.

Також ми писали, що протягом минулої доби ЗСУ знищили 1080 представників окупаційної армії. Також ворог продовжує втрачати військову техніку, зокрема за минулу добу українські військові знищили 15 танків, 18 бронемашин, 36 одиниць артилерійських систем та іншу техніку.

Додамо, українські воїни знову показали ефективну роботу на фронті. Цього разу вони знищили одразу три ворожі БМП-2.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі