Нацгвардейцы взяли в плен оккупантов, которые пришли "защищать мирное население"

Российские оккупанты, которых взяли в плен. Фото: скриншот из видео

Бойцы Национальной гвардии Украины пополнили обменный фонд двумя российскими оккупантами. Захватчики заявили, что пришли "защищать мирное население".

Об этом сообщает НГУ.

Читайте также:

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

Взятие в плен оккупантов

Пополнить обменный фонд удалось на Купянском направлении.

"На Купянском направлении военнослужащие 25 бригады имени князя Аскольда Национальной гвардии Украины пополнили обменный фонд двумя военнослужащими ВС РФ", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты заявили, что прибыли на усиление позиций. По их словам, они должны были "защищать мирное население от украинских нацистов".

Напомним, в ближайшее время в Украине открывается новый лагерь для содержания военнопленных. Это обусловлено большим количеством оккупантов, которые желают сдаться украинской стороне.

Также мы писали, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1080 представителей оккупационной армии. Также враг продолжает терять военную технику, в частности за минувшие сутки украинские военные уничтожили 15 танков, 18 бронемашин, 36 единиц артиллерийских систем и другую технику.

Добавим, украинские воины снова показали эффективную работу на фронте. На этот раз они уничтожили сразу три вражеских БМП-2.