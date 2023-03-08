Нацгвардійці збили ворожий штурмовик СУ-25 в районі Бахмута
Нацгвардійці бригади "Спартан" у понеділок, 6 березня, о 01:10 годині ночі збили російський штурмовик СУ-25. Українські військові використовували ПЗРК "Перун".
Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.
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Збиття ворожого СУ-25 відбулося на Донеччині в районі Бахмута. На відстані до 4 кілометрів бійці НГУ приземлили штурмовик.
"Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Розрахунок ПЗРК відкрив вогонь та збив російський броньований штурмовик. Через тепловізор бачили, що літак було уражено і він пішов на зниження, доля пілота наразі невідома", — розповів командир дивізіону "Партизан".
За словами оператора ПЗРК, бійці відпрацювали ціль з "Перуна", підбили літак та він почав змінювати напрямок польоту.
"З південного сходу робив маневр, щоб завдавати удари по наших позиціях, та після влучання змінив траєкторію і почав робити різкий розворот на схід, після чого впав за лінією перетину", — додав нацгвардієць.
Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить орієнтовно 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Також ми писали, що Генштаб повідомляв, що наземні підрозділи Сил оборони протягом 7 березня уразили п’ять районів зосередження живої сили ворога та три російські склади з паливно-мастильними матеріалами.
Додамо, російські окупаційні війська, які планують захопити Бахмут, не мають у своєму складі достатньо механізованих сил, аби просуватися далі. Ті штурмові загони, які використовує росія, не дають можливість вести маневрену війну.