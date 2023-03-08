Нацгвардейцы сбили вражеский штурмовик СУ-25 в районе Бахмута
Нацгвардейцы бригады "Спартан" в понедельник, 6 марта, в 01:10 ночи сбили российский штурмовик СУ-25. Украинские военные использовали ПЗРК "Перун".
Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.
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Сбитие вражеского СУ-25 произошло в Донецкой области в районе Бахмута. На расстоянии до 4 километров бойцы НГУ приземлили штурмовик.
"Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников. Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Из-за тепловизора видели, что самолет был поражен и он пошел на понижение, судьба пилота пока неизвестна", — рассказал командир дивизиона "Партизан".
По словам оператора ПЗРК, бойцы отработали цель из "Перуна", подбили самолет и он начал менять направление полета.
"С юго-востока делал маневр, чтобы наносить удары по нашим позициям, но после попадания сменил траекторию и начал делать резкий разворот на восток, после чего упал по линии пересечения", — добавил нацгвардеец.
Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет ориентировочно 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Также мы писали, что Генштаб сообщал, что наземные подразделения Сил обороны в течение 7 марта поразили пять районов сосредоточения живой силы врага и три российских состава с горюче-смазочными материалами.
Добавим, что российские оккупационные войска, которые планируют захватить Бахмут, не имеют в своем составе достаточно механизированных сил, чтобы продвигаться дальше. Те штурмовые отряды, которые используют россия, не дают возможность вести маневренную войну.