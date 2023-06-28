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Нацполіція показала, що відбувається на місці ракетного удару по Краматорську

28 червня 2023 13:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Нацполіція показала, що відбувається на місці ракетного удару по Краматорську
Рятувальна операція у Краматорську. Фото: НПУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На місці влучання російської ракети у Краматорську триває рятувальна операція. Кількість жертв досягла позначки 10 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

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Кількість жертв російського обстрілу Краматорська зросла до десяти осіб.

За уточненою інформацією, удар по центру Краматорська був завданий ракетами “Іскандер”. 

Ситуація на місці обстрілу

Рятувальна операція на місці влучання триває.

Працюють як рятувальники, які розбирають завали, так і слідчі, вибухотехніки та психологи.

Нацполіція оприлюднила фото з місця трагедії.

  • Обстріл Краматорська
  • Наслідки обстрілу Краматорська
  • Психолог працює з постраждалими
  • Руїни після російського обстрілу
  • Рятувальна операція у Краматорську
  • Зруйновані будівлі у Краматорську
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Нагадаємо, 27 червня о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапив заклад харчування у центрі міста. Були пошкоджені ще і кілька приватних будинків. Ще одна ракета влучила на територію селища Біленьке. За гарячими слідами йшлося про двох загиблих.

Згодом голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про те, що кількість загиблих зросла до трьох.

Пізніше стало відомо про те, що серед загиблих є троє неповнолітніх — одна 17-річна дівчина і дві 14-річні сестри.

Ближче до обіду 28 червня кількість загиблих наблизилася до десяти.

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