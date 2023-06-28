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У ДСНС повідомили про збільшення кількості жертв обстрілу Краматорська

28 червня 2023 11:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У ДСНС повідомили про збільшення кількості жертв обстрілу Краматорська
На місці обстрілу у Краматорську. Фото: Reuters/Sofiia Gatilova/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість жертв російського ракетного удару по Краматорську збільшилася до дев’яти. Постраждалих — 56 осіб, врятувати вдалося сімох людей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС на своєму Telegram-каналі.

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Кількість жертв

Станом на 10:00 кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Краматорську зросла до дев’яти осіб (серед них троє неповнолітніх).

Постраждало 56 людей, серед них — дитина 2022 року народження.

Сім осіб вдалося врятувати.

Рятувальна операція

На місці влучання триває пошуково-рятувальна операція.

ДСНСники розбирають завали.

Також на місці трагедії працюють кінологи і психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 27 червня о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапив заклад харчування у центрі міста. Були пошкоджені ще і кілька приватних будинків. Ще одна ракета влучила на територію селища Біленьке. За гарячими слідами йшлося про двох загиблих.

Згодом голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про те, що кількість загиблих зросла до трьох.

Пізніше стало відомо про те, що серед загиблих є троє неповнолітніх — одна 17-річна дівчина і дві 14-річні сестри.

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