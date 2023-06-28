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Нацполиция показала, что происходит на месте ракетного удара по Краматорску

28 июня 2023 13:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Нацполиция показала, что происходит на месте ракетного удара по Краматорску
Спасательная операция в Краматорске. Фото: НПУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На месте попадания российской ракеты в Краматорске идет спасательная операция. Число жертв достигло отметки 10 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

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Число жертв российских обстрелов Краматорска возросло до десяти человек.

По уточненной информации, удар по центру Краматорска был нанесен ракетами "Искандер".

Ситуация на месте обстрела

Спасательная операция на месте попадания продолжается.

Работают как спасатели, разбирающие завалы, так и следователи, взрывотехники и психологи.

Нацполиция обнародовала фото с места трагедии.

  • Обстрел Краматорска
  • Последствия обстрела Краматорска
  • Психолог работает с пострадавшими
  • Руины после российского обстрела
  • Спасательная операция в Краматорске
  • Разрушенные здания в Краматорске
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Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорскими ракетами. Под удар попало заведение питания в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. За горячими следами речь шла о двух погибших.

Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.

Позже стало известно о том, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.

Ближе к обеду 28 июня количество погибших приблизилось к десяти.

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