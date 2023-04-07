Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Названо напрямки, на яких росіяни збільшили кількість обстрілів arrow

Названо напрямки, на яких росіяни збільшили кількість обстрілів

7 квітня 2023 11:54
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Названо регіони, які найбільше потерпають від російського вогневого терору
Окупанти продовжують обстріли цивільної інфраструктури звільнених населених пунктів. Фото: РосЗМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти протягом останнього місяця суттєво збільшили обстріли українського прикордоння на півночі України. За даними ДПСУ, кількість ворожого вогню зросла приблизно на 11% від попередніх місяців.

Про це Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

Читайте також:

"Прикордонники розповіли не лише про ситуацію на Східному фасі російсько-українського фронту, але і про стан речей на прикордонні Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Попри те, що ці території були звільнені від росіян ще рік тому, ракетний, мінометний, артилерійський терор путінської армії продовжується і від нього страждають жителі прикордонних районів", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

При цьому, додав він, якщо мінометно-артилерійських обстрілів зазнають населенні пункти на відстані 5-15 кілометрів, то уражень від ракети класу С-300 та баражуючих бомб — на 100 кілометрів.

"Це говорить про те, що росіяни продовжують вчиняти воєнні злочини, оскільки атаки ведуться не вибірковою зброєю по об'єктах цивільної інфраструктури. Це робиться для того, щоб Україна, як і раніше, тримали свої додаткові сили та засоби на північному напрямку і не перекидала їх на інші, більш важливі ділянки фронту", — констатував військовий експерт.

Він також додав, що останнім часом ворог посилено обстрілює і Херсон з прилеглими до нього районами.

Що роблять окупанти

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив про продовження бойових дій на лінії фронту з росією в березні цього року. За цей місяць прикордонники витримали понад 1800 обстрілів з боку ворога, а також брали участь у більш ніж 900 бойових сутичках з окупантами.

Нагадаємо, упродовж доби 5 квітня російські окупаційні війська обстріляли низку сіл та міст. Зокрема, під ударом опинились Чернігівська, Сумська, Харківська та Луганська області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB