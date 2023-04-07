Названо регіони, які найбільше потерпають від російського вогневого терору

Названо напрямки, на яких росіяни збільшили кількість обстрілів
Російські окупанти протягом останнього місяця суттєво збільшили обстріли українського прикордоння на півночі України. За даними ДПСУ, кількість ворожого вогню зросла приблизно на 11% від попередніх місяців.
Про це Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.
"Прикордонники розповіли не лише про ситуацію на Східному фасі російсько-українського фронту, але і про стан речей на прикордонні Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Попри те, що ці території були звільнені від росіян ще рік тому, ракетний, мінометний, артилерійський терор путінської армії продовжується і від нього страждають жителі прикордонних районів", — сказав Селезньов.
При цьому, додав він, якщо мінометно-артилерійських обстрілів зазнають населенні пункти на відстані 5-15 кілометрів, то уражень від ракети класу С-300 та баражуючих бомб — на 100 кілометрів.
"Це говорить про те, що росіяни продовжують вчиняти воєнні злочини, оскільки атаки ведуться не вибірковою зброєю по об'єктах цивільної інфраструктури. Це робиться для того, щоб Україна, як і раніше, тримали свої додаткові сили та засоби на північному напрямку і не перекидала їх на інші, більш важливі ділянки фронту", — констатував військовий експерт.
Він також додав, що останнім часом ворог посилено обстрілює і Херсон з прилеглими до нього районами.
Що роблять окупанти
Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив про продовження бойових дій на лінії фронту з росією в березні цього року. За цей місяць прикордонники витримали понад 1800 обстрілів з боку ворога, а також брали участь у більш ніж 900 бойових сутичках з окупантами.
Нагадаємо, упродовж доби 5 квітня російські окупаційні війська обстріляли низку сіл та міст. Зокрема, під ударом опинились Чернігівська, Сумська, Харківська та Луганська області.