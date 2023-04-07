Названо регіони, які найбільше потерпають від російського вогневого терору

Окупанти продовжують обстріли цивільної інфраструктури звільнених населених пунктів. Фото: РосЗМИ

Російські окупанти протягом останнього місяця суттєво збільшили обстріли українського прикордоння на півночі України. За даними ДПСУ, кількість ворожого вогню зросла приблизно на 11% від попередніх місяців.

Про це Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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"Прикордонники розповіли не лише про ситуацію на Східному фасі російсько-українського фронту, але і про стан речей на прикордонні Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Попри те, що ці території були звільнені від росіян ще рік тому, ракетний, мінометний, артилерійський терор путінської армії продовжується і від нього страждають жителі прикордонних районів", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

При цьому, додав він, якщо мінометно-артилерійських обстрілів зазнають населенні пункти на відстані 5-15 кілометрів, то уражень від ракети класу С-300 та баражуючих бомб — на 100 кілометрів.

"Це говорить про те, що росіяни продовжують вчиняти воєнні злочини, оскільки атаки ведуться не вибірковою зброєю по об'єктах цивільної інфраструктури. Це робиться для того, щоб Україна, як і раніше, тримали свої додаткові сили та засоби на північному напрямку і не перекидала їх на інші, більш важливі ділянки фронту", — констатував військовий експерт.

Він також додав, що останнім часом ворог посилено обстрілює і Херсон з прилеглими до нього районами.

Що роблять окупанти

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив про продовження бойових дій на лінії фронту з росією в березні цього року. За цей місяць прикордонники витримали понад 1800 обстрілів з боку ворога, а також брали участь у більш ніж 900 бойових сутичках з окупантами.

Нагадаємо, упродовж доби 5 квітня російські окупаційні війська обстріляли низку сіл та міст. Зокрема, під ударом опинились Чернігівська, Сумська, Харківська та Луганська області.